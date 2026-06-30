Imagens do 'foguetaço' mexicano no hotel do Equador - Reprodução / X

Imagens do 'foguetaço' mexicano no hotel do EquadorReprodução / X

Publicado 30/06/2026 16:55

México - O confronto entre México e Equador, pela segunda fase da Copa do Mundo, será às 22h (de Brasília) desta terça-feira (30). Porém, fora dos gramados, o duelo parece já ter começado. Durante a madrugada, torcedores locais fizeram um "foguetaço" em frente ao hotel dos equatorianos. Em nota oficial, a federação do país sul-americano tratou o episódio como "ação antidesportiva".

A festa, que também contou com buzinas e vuvuzelas, foi uma tentativa de atrapalhar a noite de sono dos adversários. Esperava-se que os jogadores do Equador estivessem acostumados, visto que muitos deles já jogaram a Libertadores, competição que popularizou este tipo de "catimba". Entretanto, foi possível observar algumas pessoas acordadas, nas janelas e varandas do hotel.

Em comunicado divulgado na tarde desta terça-feira (30), a Federação Equatoriana de Futebol informou que enviou uma reclamação à Fifa sobre o incidente, alegando que ele está "distante dos princípios de jogo limpo, equidade e unidade que uma Copa do Mundo deveria representar".

Além disso, a nota tratou as nações equatoriana e mexicana como "países-irmãos", mas ressaltou que "o Equador sempre responderá em campo a estas ações antideportivas". As seleções se enfrentarão no Estádio Azteca, na Cidade do México, região próxima ao hotel onde os equatorianos ficaram hospedados.

Veja vídeos do "foguetaço" no hotel do Equador