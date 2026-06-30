Bernardo Silva, meia da seleção de PortugalFoto: Atila Kisbenedek/AFP
"Estou pronto para ajudar a seleção no que quer que seja. Seja como titular, seja jogando cinco minutos, seja no banco de reservas", afirmou.
Recém-contratado pelo Real Madrid, Silva perdeu espaço no time titular após o empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na estreia de Portugal no torneio.
"Não é o meu trabalho discutir as opções do treinador. Cabe ao treinador tomar as decisões difíceis", disse o meia em entrevista coletiva, em Palm Beach, na Flórida, antes do treinamento da seleção portuguesa.
Para o ex-jogador do Manchester City, todos devem "apoiar os jogadores que estão dentro de campo, treinar bem, criar um bom ambiente e, acima de tudo, estar prontos" para atuar quando forem chamados.
Bernardo também projetou o duelo contra a Croácia, válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, na próxima quinta-feira, em Toronto.
Segundo o português, a equipe precisará "ser uma seleção que cria perigo, que é agressiva e direta, sem perder o controle do jogo", como aconteceu no empate sem gols com a Colômbia, no último sábado.
"Nunca vão haver oito jogos perfeitos", admitiu. "Mas esta seleção está preparada para, no dia em que as coisas não correrem tão bem como esperamos, ainda assim ser competitiva e eliminar qualquer seleção."
O camisa 10 também comentou as eliminações de Alemanha e Países Baixos para Paraguai e Marrocos, respectivamente.
"No Mundial já não é surpresa nenhuma. As seleções estão todas muito fortes. O futebol ficou mais tático, mais analisado por todas as equipes e é difícil ganhar jogos", afirmou.
Questionado sobre Luka Modric, adversário de Portugal na próxima fase, Bernardo não poupou elogios ao veterano croata.
"Luka é realmente um ídolo para mim. A forma como ele não apenas jogou, mas permaneceu no mais alto nível, e também como se comportou durante a carreira, é uma grande inspiração para mim. Desejo-lhe o melhor, não em dois dias, porque eu quero vencê-lo", declarou.
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