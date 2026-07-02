Cenas do filme As Branquelas são alteradas com IA para incluir rostos de Vini Jr e Haaland em vídeos que circulam pela internet - Reprodução de Internet

Cenas do filme As Branquelas são alteradas com IA para incluir rostos de Vini Jr e Haaland em vídeos que circulam pela internetReprodução de Internet

Publicado 02/07/2026 10:22 | Atualizado 02/07/2026 10:22

O duelo entre Vini Jr e Haaland em Brasil x Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, movimenta a internet nos últimos dias. E a fábrica de memes dos brasileiros contou com a criatividade e o uso de inteligência artificial para fazer vídeos e montagens para incluir os rostos dos dois jogadores em cenas do filme 'As Branquelas'.



Pode vir Noruega pic.twitter.com/Kds6J1SfH1 — sasha na copa (@lobotosasha) June 30, 2026

A comédia de 2004 faz sucesso no país até hoje e voltou a cair nas graças dos internautas para brincar com o atacante norueguês e sua vasta cabeleira loura. Ele é retratado como uma das falsas irmãs Wilson, interpretadas por Marlon e Shawn Wayans, que são policiais disfarçados de duas socialites que sofrem ameaça de morte.

fotogaleria

Já o jogador brasileiro aparece no lugar de Terry Crews, que interpreta Latrell Spencer, personagem que tem fixação em Tiffany Wilson e tenta conquistá-la e comete assédio.



Os memes estão demais…



pic.twitter.com/yOxM18RUA1 — Isabelle Formiga (@FormigaIsabelle) July 2, 2026

Cenas de 'As Branquelas' foram recriadas, com momentos de trocas de olhares entre Vini Jr e Haaland, e muito assédio. Além do clássico momento hilário de Terry Crews cantando a música 'A Thousand Miles', de Vanessa Carlton.