Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa - Henry Nicholls / AFP

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesaHenry Nicholls / AFP

Publicado 02/07/2026 13:12

Estados Unidos - Técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel admitiu que vê o México em vantagem nas oitavas de final da Copa do Mundo. Isso porque o duelo decisivo será no Estádio Azteca, na Cidade do México, que está 2.240 metros acima do nível do mar.



“Chegamos preparados aos Estados Unidos, nos aclimatamos bem ao calor. O calor e a umidade não são problemas, porque estamos acostumados. O principal problema será a altitude. Não vai dar para acostumar e será uma vantagem para eles”, disse o comandante, em entrevista coletiva.



“Serão três dias de preparação, então não há tempo para se adaptar à altitude, que é considerável. É uma desvantagem com a qual teremos que lidar, mas estamos dispostos a tudo”, complementou.

De olho em uma vaga nas quartas de final, Inglaterra e México vão se enfrentar no domingo (5), às 21h (de Brasília). Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.