Rodrigo de Paul com a camisa da Argentina - Divulgação / AFA

Rodrigo de Paul com a camisa da ArgentinaDivulgação / AFA

Publicado 02/07/2026 17:57

Estados Unidos - Argentina e Cabo Verde se enfrentam na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em duelo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. O volante argentino Rodrigo De Paul comentou sobre o confronto e pregou foco total no adversário.



"Seria um erro pensar à frente da partida de amanhã. Não esperamos nada. Vamos colocar a camisa da seleção argentina e dar o máximo, independentemente do rival. Para mim, o jogo de amanhã é o último, encaro assim. E tenho que dar tudo para que não seja. A mentalidade é essa", disse De Paul.



"Não podemos dar espaço para que as coisas nos surpreendam. O futebol é incrível porque há detalhes que não se pode controlar. O que não podemos controlar, vamos entender de cabeça fria e seguir uma linha. Quando se chega aos 90 minutos, prorrogação, pênaltis... Tudo é sobre detalhes. Temos que estar atentos a tudo", completou.

Campanha de Cabo Verde

A seleção africana, em sua primeira participação na Copa do Mundo, chega invicta ao mata-mata. Classificada na segunda colocação do Grupo H, Cabo Verde avançou após empatar com Uruguai, Espanha e Arábia Saudita. De Paul elogiou a campanha do adversário e pediu atenção para o confronto.



"No sorteio do grupo, pegaram dois campeões do mundo, seleções importantes. Com o passar dos anos, vamos entendendo mais a competição e sabendo que essas coisas podem acontecer. Temos que parabenizá-los. Não é fácil fazer o que eles fizeram. A partida de amanhã é muito importante para nós, vamos encarar com toda a seriedade. Já jogamos diversos tipos de jogos, e todos são distintos. As emoções são fortes, não sabemos como vai ser", afirmou.



