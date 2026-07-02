Rudi Garcia em Bélgica x Senegal - Foto: Alex Grimm / AFP

Rudi Garcia em Bélgica x SenegalFoto: Alex Grimm / AFP

Publicado 02/07/2026 16:18

Um comentário do técnico da seleção belga, Rudi Garcia, repercutiu negativamente após a vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, nesta quarta-feira (1). O comandante se retratou em entrevista coletiva e afirmou que sua declaração foi mal interpretada.



"Não, eu não disse isso. Seus colegas (jornalistas) interpretaram mal minha declaração. Eu disse que, quando se está na frente, e isso vale para todas as equipes do mundo, a tendência é recuar e tentar proteger o gol", disse Rudi Garcia.

Comentário de Rudi Garcia

A declaração que gerou repercussão ocorreu após a classificação da Bélgica. Na ocasião, o treinador afirmou que a seleção senegalesa perdeu sua organização tática ao tentar defender a vantagem.



"Lembre-me, quando estivermos ganhando de 2 a 0, de nunca fazer isso. Conhecemos essas equipes; elas perdem a organização tática no final da partida. Também sabíamos que, com 2 a 0, elas fariam de tudo para proteger o gol, o que, na minha opinião, é um erro grave", afirmou.

Classificação heróica

A Bélgica garantiu a classificação na última quarta-feira (1) ao vencer o Senegal de virada por 3 a 2. Os senegaleses abriram vantagem com gols de Habib Diarra e Ismaïla Sarr. Os belgas reagiram no fim do segundo tempo, com gols de Romelu Lukaku, aos 41 minutos, e Youri Tielemans, aos 44, levando a partida para a prorrogação.



No fim do tempo extra, Tielemans sofreu e converteu um pênalti, marcado após revisão do VAR, garantindo que a seleção avançasse de fase.



Com a vaga assegurada, a Bélgica enfrentará os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

*Sob supervisão de Pedro Logato