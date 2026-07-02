Rudi Garcia em Bélgica x SenegalFoto: Alex Grimm / AFP
"Não, eu não disse isso. Seus colegas (jornalistas) interpretaram mal minha declaração. Eu disse que, quando se está na frente, e isso vale para todas as equipes do mundo, a tendência é recuar e tentar proteger o gol", disse Rudi Garcia.
Comentário de Rudi Garcia
"Lembre-me, quando estivermos ganhando de 2 a 0, de nunca fazer isso. Conhecemos essas equipes; elas perdem a organização tática no final da partida. Também sabíamos que, com 2 a 0, elas fariam de tudo para proteger o gol, o que, na minha opinião, é um erro grave", afirmou.
Classificação heróica
No fim do tempo extra, Tielemans sofreu e converteu um pênalti, marcado após revisão do VAR, garantindo que a seleção avançasse de fase.
Com a vaga assegurada, a Bélgica enfrentará os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.
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