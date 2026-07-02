Julian Nagelsmann tem futuro incerto na Alemanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Julian Nagelsmann tem futuro incerto na AlemanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/07/2026 15:10

Os dias de Julian Nagelsmann no comando da Alemanha podem estar contados. De acordo com a 'Sky Sports', a Federação Alemã de Futebol sugeriu que o treinador peça demissão após a eliminação da seleção na Copa do Mundo.



Segundo o veículo, o presidente da entidade, Bernd Neuendorf, o diretor administrativo Andreas Rettig, o diretor esportivo Rudi Völler e o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, recomendaram que o comandante deixe o cargo "de cabeça erguida". Caso isso não aconteça, a tendência é de que seja demitido.

Anteriormente, Bernd Neuendorf lamentou a campanha do pais e afirmou que fará uma análise profunda sobre o desempenho da equipe: "Nós discutiremos com calma e profundidade os motivos pelos quais a equipe não conseguiu atingir seu potencial máximo e não correspondeu às suas próprias expectativas e às do futebol alemão como um todo. Após um revés como esse, não podemos e não vamos simplesmente voltar à rotina de sempre".

Eliminação precoce na Copa do Mundo

A Alemanha caiu cedo na Copa do Mundo, ainda na fase de 16 avos de final, ao ser eliminada pelo Paraguai. A seleção europeia saiu atrás no placar com gol de Enciso, mas empatou no início da segunda etapa com Kai Havertz. A igualdade permaneceu até o fim do tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.



Jonathan Tah chegou a marcar para os alemães no tempo extra, mas o árbitro anulou o lance por falta de Anton sobre o goleiro Orlando Gill. A decisão foi para os pênaltis, e Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah desperdiçaram suas cobranças. Apesar da eliminação, Julian Nagelsmann descartou deixar o cargo.



"Tenho contrato e estou à disposição. Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Mas, claro, também conheço os mecanismos do futebol", disse o treinador, ao canal alemão 'Sportschau'.



O técnico assumiu a seleção em setembro de 2023. Desde então, comandou a equipe em 37 partidas, com 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Ele iniciou a carreira no Hoffenheim e passou pelo Bayern de Munique, clube pelo qual conquistou um Campeonato Alemão e duas Supercopas da Alemanha.

*Sob supervisão de Theo Faria