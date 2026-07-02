Julian Nagelsmann tem futuro incerto na AlemanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Segundo o veículo, o presidente da entidade, Bernd Neuendorf, o diretor administrativo Andreas Rettig, o diretor esportivo Rudi Völler e o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, recomendaram que o comandante deixe o cargo "de cabeça erguida". Caso isso não aconteça, a tendência é de que seja demitido.
Eliminação precoce na Copa do Mundo
Jonathan Tah chegou a marcar para os alemães no tempo extra, mas o árbitro anulou o lance por falta de Anton sobre o goleiro Orlando Gill. A decisão foi para os pênaltis, e Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah desperdiçaram suas cobranças. Apesar da eliminação, Julian Nagelsmann descartou deixar o cargo.
"Tenho contrato e estou à disposição. Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Mas, claro, também conheço os mecanismos do futebol", disse o treinador, ao canal alemão 'Sportschau'.
O técnico assumiu a seleção em setembro de 2023. Desde então, comandou a equipe em 37 partidas, com 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Ele iniciou a carreira no Hoffenheim e passou pelo Bayern de Munique, clube pelo qual conquistou um Campeonato Alemão e duas Supercopas da Alemanha.
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