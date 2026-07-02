Michael Olise em ação pela seleção francesa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise em ação pela seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/07/2026 14:54

Estados Unidos - Sem precisar balançar as redes nesta Copa do Mundo, Michael Olise se tornou um dos principais destaques da França. Aos 24 anos, o meia já distribuiu cinco assistências e tem sido peça fundamental na campanha da seleção, que marcou 13 gols no torneio. O desempenho chamou a atenção de dois ídolos do futebol local: Thierry Henry e Michel Platini.



Campeão mundial em 1998 e comentarista da "Fox Sports", Henry não poupou elogios ao jogador do Bayern de Munique.



"Olise é o jogador mais importante da seleção francesa", cravou.

Já Platini ressaltou o talento do meia para organizar as jogadas e a conexão criada com o ataque francês. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", o ex-presidente da Uefa afirmou que o jogador revive características dos tradicionais camisas 10.

"Os companheiros de seleção sabem que Olise enxerga a jogada. Mbappé sabe exatamente onde Olise vai colocar a bola, porque eles falam a mesma língua. Tudo se resume à inteligência de jogo. E Olise sabe que eles também sabem disso. É uma conexão que não vemos com frequência ultimamente, e Olise é um dos poucos que a está resgatando."

"Ele realmente tem todas as qualidades para ser um camisa 10 clássico. O futebol moderno tende a escalar jogadores criativos pelas pontas. Dadas as qualidades dos outros atacantes e a capacidade deles de tabelar com ele, metade do trabalho já está feito", completou Platini.



Além dos elogios, Olise pode alcançar uma marca histórica. Se der mais uma assistência, chegará a seis em uma única edição de Copa do Mundo, feito que não acontece desde 1970, quando Pelé atingiu o número pelo Brasil. O Rei divide o recorde com Jair, em 1950, e Didi, em 1958.



Com seu principal articulador em grande fase, a França volta a campo no sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, para enfrentar o Paraguai pelas oitavas de final do Mundial.

*Sob supervisão de Pedro Logato