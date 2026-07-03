Suíça venceu a Argélia e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo - AFP

Suíça venceu a Argélia e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do MundoAFP

Publicado 03/07/2026 01:56

Rio - Em jogo de poucas emoções, a Suíça não teve dificuldades para conquistar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Melhor desde o início da partida, a seleção suíça venceu a Argélia por 2 a 0, na madrugada desta sexta-feira (3), em Vancouver, no Canadá, com gols de Embolo e Ndoye.

Com a vitória, a Suíça garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda a definição do próximo adversário no confronto entre Colômbia e Gana, nesta sexta-feira (3), às 22h30 (de Brasília), em Kansas, nos Estados Unidos. O próximo jogo será na terça (7), às 17h, em Vancouver, no Canadá.

A Suíça controlou as ações do jogo do início ao fim. Mesmo sem a posse de bola, os suíços demonstraram organização tática e abriram o placar logo aos dez minutos. Manzambi fez boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou para Embolo, que só empurrou para o fundo das redes do filho de Zidane.

Por outro lado, a Argélia chegou a ter mais posse de bola do que a Suíça em boa parte do jogo, mas não era efetiva. Principal destaque do time, Mahrez teve uma atuação apagada e não conseguiu gerar perigo ao goleiro Kobel. Os suíços, por sua vez, apenas administraram o resultado no primeiro tempo.

O panorama não mudou na etapa final. Logo no primeiro minuto, a Suíça ampliou o placar com Ndoye. Zakaria cruzou para a área, a defesa da Argélia afastou parcialmente e o meio-campista aproveitou a sobra da entrada da área para marcar o segundo gol dos suíços na partida.

Após ampliar o placar, a Suíça recuou as linhas e diminuiu o ritmo. A Argélia, por sua vez, continuava com uma posse de bola improdutiva e sem gerar perigo ao goleiro Kobel. No geral, os suíços ficaram mais perto de marcar o terceiro do que sofrer o primeiro, mas o placar não foi mais alterado.