Suíça venceu a Argélia e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do MundoAFP
Sem dificuldades, Suíça vence a Argélia e se classifica às oitavas da Copa
Suíços aguardam o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana
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Jogo será realizado no próximo domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos
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