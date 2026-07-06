Donald Trump elogiou o presidente da Fifa, Gianni Infantino - Mandel Ngan / AFP

Donald Trump elogiou o presidente da Fifa, Gianni InfantinoMandel Ngan / AFP

Publicado 06/07/2026 12:17 | Atualizado 06/07/2026 12:24

"Eu vi o lance, e sou uma pessoa que ama esportes... Aquilo não foi uma falta. Nem mesmo uma infração. Esse árbitro é um pouco suspeito se você checar o passado dele. Ele fez uma marcação que ninguém pôde acreditar... Nosso melhor jogador, ou um de nossos melhores, e ele deu um cartão vermelho. Eu nem sabia o que isso significava", criticou.



Ao confirmar que ligou para Infantino, Trump negou que tenha feito qualquer tipo de pressão. Os dois tornaram-se próximos por causa da Copa do Mundo, com o presidente americano tendo recebido em dezembro de 2025 o "Prêmio da Paz" inventado pela Fifa para homenagear o anfitrião do sorteio dos grupos.



"Só pedi uma revisão, não disse 'vocês têm de fazer isso'. Gianni Infantino é esperto, durão, e sua cotação subiu além do teto, porque o trabalho tem sido incrível e eu acho que precisamos ter todos os melhores jogadores em campo", explicou.



Trump ainda ironizou a Bélgica, adversária dos Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo.



"Bélgica pode se orgulhar muito se vencer. Se vencessem com o jogador foral, seria um sentimento diferente. Estou satisfeito", completou.