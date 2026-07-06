Ana Maria Braga criticou a atuação da seleção brasileira depois da eliminação para a Noruega e, ainda, comparou com a derrota de seleção mexicanaReprodução / GloboPlay
A Ana Maria Braga surrando a seleção brasileira, falando que o México foi eliminado, mas os mexicanos estão felizes pela entrega, já o Brasil foi extremamente apático e deixou a Noruega fazer o que quis. pic.twitter.com/020k2YhyI3— Poc Mágica (@itolindoo) July 6, 2026
Ao analisar a partida, Ana Maria disse acreditar que o que mais frustrou os torcedores foi a falta de reação da equipe. "Os mexicanos felizes da vida. Orgulhosos do time que têm. Por quê? Porque o time jogou, deu sangue. O que mais abala nós brasileiros é a apatia que se sentiu, principalmente no segundo tempo", afirmou.
A apresentadora também criticou a marcação no lance do segundo gol da Noruega e destacou a liberdade dada ao atacante adversário. "Todo mundo ali, tem quatro em volta dele, ninguém fez nada. Não pode deixar sozinho. Se marcando já é difícil, sozinho então, dá liberdade para ele, é tudo o que ele quer", disse.