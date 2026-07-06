Ana Maria Braga criticou a atuação da seleção brasileira depois da eliminação para a Noruega e, ainda, comparou com a derrota de seleção mexicana - Reprodução / GloboPlay

Ana Maria Braga criticou a atuação da seleção brasileira depois da eliminação para a Noruega e, ainda, comparou com a derrota de seleção mexicanaReprodução / GloboPlay

Publicado 06/07/2026 13:33 | Atualizado 06/07/2026 13:40

Rio - Ana Maria Braga comentou a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, durante o "Mais Você" desta segunda-feira (6), e comparou a atuação do Brasil à do México, que também deixou a competição.

A apresentadora afirmou que os mexicanos saíram "orgulhosos" da equipe pela entrega em campo, enquanto criticou a postura dos jogadores brasileiros, que classificou como "apática", principalmente no segundo tempo.

A Ana Maria Braga surrando a seleção brasileira, falando que o México foi eliminado, mas os mexicanos estão felizes pela entrega, já o Brasil foi extremamente apático e deixou a Noruega fazer o que quis. pic.twitter.com/020k2YhyI3 — Poc Mágica (@itolindoo) July 6, 2026

Ao analisar a partida, Ana Maria disse acreditar que o que mais frustrou os torcedores foi a falta de reação da equipe. "Os mexicanos felizes da vida. Orgulhosos do time que têm. Por quê? Porque o time jogou, deu sangue. O que mais abala nós brasileiros é a apatia que se sentiu, principalmente no segundo tempo", afirmou.



A apresentadora também criticou a marcação no lance do segundo gol da Noruega e destacou a liberdade dada ao atacante adversário. "Todo mundo ali, tem quatro em volta dele, ninguém fez nada. Não pode deixar sozinho. Se marcando já é difícil, sozinho então, dá liberdade para ele, é tudo o que ele quer", disse. Ao analisar a partida, Ana Maria disse acreditar que o que mais frustrou os torcedores foi a falta de reação da equipe. "Os mexicanos felizes da vida. Orgulhosos do time que têm. Por quê? Porque o time jogou, deu sangue. O que mais abala nós brasileiros é a apatia que se sentiu, principalmente no segundo tempo", afirmou.A apresentadora também criticou a marcação no lance do segundo gol da Noruega e destacou a liberdade dada ao atacante adversário. "Todo mundo ali, tem quatro em volta dele, ninguém fez nada. Não pode deixar sozinho. Se marcando já é difícil, sozinho então, dá liberdade para ele, é tudo o que ele quer", disse.

Ana Maria ainda ressaltou que o problema não foi a altura do jogador, mas a falta de marcação da defesa brasileira.