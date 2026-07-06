Cristiano Ronaldo aponta para repórter brasileiro em coletivaAFP
CR7 desafia repórter brasileiro em coletiva: 'Ele não gosta de mim'
Jornalista se pronunciou sobre o episódio nesta segunda-feira (6)
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Torcedores detonam Ancelotti e postura do Brasil na eliminação da Copa
O DIA esteve no Largo da Carioca para ouvir opiniões dos fãs de futebol sobre a eliminação do Brasil da Copa do Mundo
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