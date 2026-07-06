Cristiano Ronaldo aponta para repórter brasileiro em coletiva - AFP

Cristiano Ronaldo aponta para repórter brasileiro em coletivaAFP

Publicado 06/07/2026 15:12

Estados Unidos - Astro de Portugal, Cristiano Ronaldo alfinetou o repórter brasileiro Marcelo Bechler, da 'TNT Sports', durante coletiva de imprensa no último domingo (5). Em meio às perguntas, o craque pediu que o microfone fosse dado ao jornalista e o desafiou: "Aquele rapaz. Ele não gosta de mim, quero ver se faz uma pergunta boa".

Com a palavra, o brasileiro se rendeu de início: "Cristiano, tudo bem? Eu te adoro. É um prazer falar com você". Em seguida, o questionou sobre qual seria a maior dificuldade de jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos de idade.



CR7 manteve o tom de provocação na resposta: "A coisa mais difícil? Falar com vocês (jornalistas). Os que não gostam, principalmente. Você é um deles, que eu sei. Eu fixo bem as caras das pessoas. Só basta eu ver uma vez, que eu já não esqueço mais". Por fim, o centroavante de fato respondeu à pergunta.

"Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência. Para chegar a este nível, você tem que abdicar de muitas coisas, e o que eu tenho feito tem sido me adaptar às nuances da idade, saber que eu não sou o mesmo jogador que era. Mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou: continuo, ainda, a fazer gols", disse.

Marcelo Bechler falou sobre o caso

Em vídeo publicado em seu perfil do Instagram, o repórter brasileiro, que foi correspondente da emissora em Barcelona e é fã assumido de Lionel Messi, se pronunciou sobre o episódio. "Eu nunca imaginei que eu fosse morar na cabeça dele", declarou.

"No final das contas, ele está errado porque, sim, eu gosto dele. Outra coisa é eu gostar mais de outros jogadores. Mas eu adoro o Cristiano Ronaldo. Como jogador, acho um dos melhores da geração. Certamente um dos dez melhores de todos os tempos. Mas que o Cristiano Ronaldo sentiu, ele sentiu", completou.

*Sob supervisão de Pedro Logato