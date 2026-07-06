Torcedores brigam após eliminação do Brasil - Reprodução/X @liberta___depre

Torcedores brigam após eliminação do BrasilReprodução/X @liberta___depre

Publicado 06/07/2026 14:29

Estados Unidos - Logo após, a eliminação do Brasil, após a derrota nas oitavas de finais da Copa do Mundo pelo placar de 2 a 1 para a Noruega, no último domingo (5), houve uma confusão. Ainda dentro das arquibancadas do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, um grupo de torcedores acabaram por se desentender e iniciar uma discussão bem acalorada, chegando ao ponto de necessitar uma intervenção de outros presentes no momento.

Veja o vídeo abaixo:

Após a eliminação do Brasil na Copa, torcedores brasileiros acabaram brigando entre si nas arquibancadas do MetLife Stadium. pic.twitter.com/Ij1WvgiJ3C — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 6, 2026

O vídeo teve uma grande repercussão nas redes sociais. Alguns internautas levantaram um debate no "X", o antigo Twitter, de que o suposto motivo da discussão poderia ser a respeito da atuação de Neymar na partida. O atacante entrou no segundo tempo, quando a partida estava empatada por 0 a 0.

*Matéria feita pelo estagiário com a supervisão de Pedro Logato