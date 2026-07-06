Cristiano Ronaldo e Rodri no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (06). William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Veja o vídeo abaixo:
O Rodri come catota?— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 6, 2026
Que porra é essa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/k0YyhmZPLk
A atitude causou um misto de reações no público, que ficou divido entre usuários enojados e também muito surpresos, visto que, o meio-campista é amplamente conhecido por sua classe, dentro e fora de campo, e também por sua boa educação.
Contudo, os torcedores espanhóis e os torcedores do Manchester City, clube atual do esportista, vieram em defesa do próprio, com diversos torcedores acusando o vídeo de ser uma montagem falsa de IA.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.