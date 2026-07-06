Cristiano Ronaldo e Rodri no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (06). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Cristiano Ronaldo e Rodri no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (06). William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 17:14 | Atualizado 06/07/2026 17:32

Estados Unidos - Um dos principais jogadores da seleção espanhola, o meia Rodri, de 30 anos, foi flagrado em uma situação constrangedora em um treino nos Estados Unidos durante a Copa. Em vídeo que circula nas redes, o jogador do Manchester City aparece supostamente comendo uma meleca.



Veja o vídeo abaixo:



O Rodri come catota?



Que porra é essa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/k0YyhmZPLk — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 6, 2026

A atitude causou um misto de reações no público, que ficou divido entre usuários enojados e também muito surpresos, visto que, o meio-campista é amplamente conhecido por sua classe, dentro e fora de campo, e também por sua boa educação. A atitude causou um misto de reações no público, que ficou divido entre usuários enojados e também muito surpresos, visto que, o meio-campista é amplamente conhecido por sua classe, dentro e fora de campo, e também por sua boa educação.



Contudo, os torcedores espanhóis e os torcedores do Manchester City, clube atual do esportista, vieram em defesa do próprio, com diversos torcedores acusando o vídeo de ser uma montagem falsa de IA.

*Matéria do estagiário sob supervisão de Pedro Logato