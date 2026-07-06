Neymar sai desolado de campo após eliminação na Copa do Mundo - AFP

Neymar sai desolado de campo após eliminação na Copa do MundoAFP

Publicado 06/07/2026 17:06 | Atualizado 06/07/2026 17:24

eliminação do Brasil para a Noruega , no último domingo (5), deixou claro que a Seleção "ficou para trás" e "precisa se reinventar", segundo o comentarista Eugenio Leal, da "ESPN". Poucas horas após o jogo, o jornalista cobrou reformulação na Canarinho e questionou a convocação de Neymar, a quem chamou de "ex-jogador".

"O Brasil passou seis meses antes da Copa discutindo a convocação de um ex-jogador em atividade. Achando que esse cara poderia ser salvador e está aí: quando ele entra o time desmonta completamente. E já não estava jogando bem. O Brasil tem pautas atrasadas no futebol", opinou o comentarista, sobre Neymar.

Em seguida, relembrou os últimos vexames da Seleção em Copas do Mundo e declarou que a Noruega foi melhor no confronto. Durante a fala, destacou alguns dos principais nomes da seleção nórdica, que foram importantes na partida e têm um talento que, segundo ele, não existe no elenco brasileiro.

"A Noruega foi melhor que o Brasil. A gente precisa descer do salto. O Brasil perdeu de 7 a 1 em casa da Alemanha em 2014. Foi eliminado pela Bélgica em 2018, Croácia e agora Noruega. A gente não é melhor. O Brasil não tem um centroavante como o Haaland, não tem um meia como o Odegaard, não tem outro meia como o Bobb, não tem um volante como o Berg, que é o cara que ali atrás pensa o jogo", disse.



"E olha que tô falando da Noruega, não é da França não. Não tô falando da Espanha, da Argentina, só tô falando da Noruega. O Brasil é pior que a Noruega hoje. A gente precisa aceitar que o tempo passou e o Brasil ficou pra trás. E o Brasil precisa se reinventar no futebol e não mentindo para si mesmo que o Brasil vai se reinventar no futebol", completou Eugênio Leal.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza