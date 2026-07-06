Neymar sai desolado de campo após eliminação na Copa do MundoAFP
Comentarista chama Neymar de 'ex-jogador' e vê Noruega acima do Brasil
Para ele, a Canarinho não possui talentos como os de Haaland, Odegaard e outros
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