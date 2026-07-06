Haaland marcou duas vezes contra o BrasilAFP
Algoz do Brasil, Haaland iguala marca de ídolo alemão em Copas
Norueguês é o primeiro desde Gerd Müller a marcar sete vezes nos primeiros quatro jogos em Mundiais
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Para ele, a Canarinho não possui talentos como os de Haaland, Odegaard e outros
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Versão especial estreia nas semifinais e homenageia as sedes do torneio com detalhes em relevo
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Atualmente no Houston Dynamo, defensor conta que a chegada de craques como Messi ajudou a aumentar o interesse pelo futebol no país
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