Haaland marcou duas vezes contra o Brasil - AFP

Haaland marcou duas vezes contra o BrasilAFP

Publicado 06/07/2026 16:00 | Atualizado 06/07/2026 17:08

Rio - Estreante em Copas do Mundo, Erling Haaland já provou porque é considerado um fenômeno do futebol mundial. Após marcar duas vezes na vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, neste último domingo (5), o centroavante norueguês igualou uma marca histórica do ídolo alemão Gerd Müller.

Erling Haaland é o primeiro jogador a marcar sete gols nos primeiros quatro jogos de Copa do Mundo desde Gerd Müller no Mundial de 1970, segundo a "Opta". Na época, o ídolo alemão fez dez gols na competição. Na história dos Mundiais, Müller fez 14 gols e chegou a ser o maior artilheiro das Copas por décadas.

Com sete gols em uma edição de estreia, Erling Haaland já superou, por exemplo, Pelé, que fez seis gols em sua estreia em Copas, em 1958. O maior artilheiro de uma única edição de Copas do Mundo é o francês Just Fontaine, que marcou 13 vezes em sua única Copa na carreira, também em 1958.



Com a vitória sobre o Brasil, a Noruega garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Os noruegueses vão enfrentar a Inglaterra, que eliminou o México, no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.