Haaland foi o grande destaque da Noruega na vitória sobre o BrasilWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Rodrigo Souza
Rio - A Copa do Mundo de 2026 tem uma disputa histórica pela artilharia. Pela primeira vez na história, três jogadores marcaram pelo menos sete vezes na mesma edição. Após marcar na vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, neste último domingo (5), Erling Haaland chegou a sete tentos e igualou o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.
Decisivo contra o Brasil, Erling Haaland garantiu a Noruega nas quartas de final. Kylian Mbappé também disputará a próxima fase da competição após marcar o gol da vitória da França sobre o Paraguai por 1 a 0. Já Lionel Messi, por sua vez, ainda entra em campo nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), contra o Egito, em Atlanta, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final.
A disputa pela artilharia ainda tem Harry Kane, da Inglaterra, com seis gols. O centroavante marcou um gol na vitória dos ingleses sobre o México por 3 a 2, neste último domingo, no Azteca, e segue na caça aos líderes. Na próxima fase, Kane e Haaland vão se enfrentar, no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.