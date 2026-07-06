Presidente da Fifa, Gianni Infantino e Donald Trump, presidente dos EUAMandel Ngan / AFP
O atual presidente é Mohammad Al Kamali, dos Emirados Árabes Unidos, eleito pouco antes da Copa do Mundo de 2026.
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