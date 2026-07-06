Juan Cáceres e Mbappé em ação no embate entre Paraguai e França - Mauro Pimentel / AFP

Juan Cáceres e Mbappé em ação no embate entre Paraguai e FrançaMauro Pimentel / AFP

Publicado 06/07/2026 18:30 | Atualizado 06/07/2026 18:34

Cáceres foi um dos responsáveis por marcar Mbappé na derrota do Paraguai para a França por 1 a 0 , no sábado (4), e revelou uma pergunta curiosa feita pelo atacante. O lateral da Albirroja relatou que o camisa 10 dos Bleus disse a ele: "Quer me dar um beijo?". Com bom humor, o defensor respondeu: "Bom, já que estamos aqui...".

O jogador da seleção paraguaia trouxe o bastidor em entrevista antes de embarcar de volta para o país, no domingo (5). Um dos embates mais físicos e marcantes da partida foi justamente entre os dois.

Confira o vídeo:

"O Mbappé me perguntou: 'quer me dar um beijo?' (por conta da marcação em Paraguai 0x1 França). Eu respondi: 'bom, já que estamos aqui…'"



️ Cáceres, do Paraguai.

@agarra_pala pic.twitter.com/c4DntGtvrf — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 6, 2026

Nas quartas de final, a França vai enfrentar Marrocos. A partida está marcada para acontecer na quinta-feira (9), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Boston.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges.