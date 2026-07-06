Juan Cáceres e Mbappé em ação no embate entre Paraguai e FrançaMauro Pimentel / AFP

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João André Pombo
Cáceres foi um dos responsáveis por marcar Mbappé na derrota do Paraguai para a França por 1 a 0, no sábado (4), e revelou uma pergunta curiosa feita pelo atacante. O lateral da Albirroja relatou que o camisa 10 dos Bleus disse a ele: "Quer me dar um beijo?". Com bom humor, o defensor respondeu: "Bom, já que estamos aqui...".
O jogador da seleção paraguaia trouxe o bastidor em entrevista antes de embarcar de volta para o país, no domingo (5). Um dos embates mais físicos e marcantes da partida foi justamente entre os dois.
Confira o vídeo:
 
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Nas quartas de final, a França vai enfrentar Marrocos. A partida está marcada para acontecer na quinta-feira (9), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Boston.
*Sob supervisão de João Alexandre Borges.