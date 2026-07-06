Cáceres foi um dos responsáveis por marcar Mbappé na derrota do Paraguai para a França por 1 a 0, no sábado (4), e revelou uma pergunta curiosa feita pelo atacante. O lateral da Albirroja relatou que o camisa 10 dos Bleus disse a ele: "Quer me dar um beijo?". Com bom humor, o defensor respondeu: "Bom, já que estamos aqui...".
O jogador da seleção paraguaia trouxe o bastidor em entrevista antes de embarcar de volta para o país, no domingo (5). Um dos embates mais físicos e marcantes da partida foi justamente entre os dois.
Confira o vídeo:
"O Mbappé me perguntou: 'quer me dar um beijo?' (por conta da marcação em Paraguai 0x1 França). Eu respondi: 'bom, já que estamos aqui…'"
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