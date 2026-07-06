Lucas Paquetá em ação pela seleção brasileira - Megan Briggs / Getty Images via AFP

Lucas Paquetá em ação pela seleção brasileiraMegan Briggs / Getty Images via AFP

Publicado 06/07/2026 18:46

O meia Lucas Paquetá desabafou nas redes sociais depois da eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo. Sem o meio-campista, que sofreu uma lesão na pare posterior da coxa esquerda, o time comandado por Carlo Ancelotti foi superado por 2 a 1, no último domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogador lamentou a queda precoce.

"Difícil encontrar palavras quando a dor de uma eliminação de Copa toma conta. Como eu queria poder estar em campo para tentar ajudar meus companheiros de alguma forma, mas não foi possível.. Nem a dor da lesão e de ter que ficar de fora é tão grande quanto a de ter o sonho de ser campeão interrompido. Tentamos, todos nós. Demos o nosso melhor, e não foi o suficiente", disse o jogador.

Paquetá dificilmente voltaria a jogar nesta edição da Copa do Mundo. Para o duelo contra a Noruega, o técnico Carlo Ancelotti escalou Gabriel Martinelli na vaga de Paquetá. Ele não tem previsão de voltar aos gramados, agora com a camisa do Flamengo.

"É frustrante, é doloroso, mas não podemos deixar de acreditar que dias melhores virão! Vamos juntar os cacos e nos levantar quantas vezes for preciso, para seguir lutando e acreditando! Obrigado a todos que acreditaram que seria possível, que torceram e apoiaram! Grato a Deus pela oportunidade. Eu vivi o que antes foi oração e sou grato por essa realização", complementou.

O Brasil não era eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990, quando caiu para a rival Argentina. Além disso, a seleção brasileira mantém um jejum sem vencer europeus em mata-mata desde 2002, quando venceu a Alemanha na final e conquistou o penta.