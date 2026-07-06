Leandro Paredes em ação durante jogo da Argentina na Copa do Mundo - Stacy Revere / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Leandro Paredes em ação durante jogo da Argentina na Copa do MundoStacy Revere / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 06/07/2026 18:45

Estados Unidos - Jogador da seleção argentina, Leandro Paredes avaliou a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo. Ele, que trabalhou com Neymar no PSG, lamentou a despedida do camisa 10, mas ressaltou que o resultado não foi um choque diante do nível apresentado no torneio.



"Os resultados da Copa do Mundo não me surpreendem, porque sabemos que todas as seleções são muito competitivas e qualquer uma pode vencer qualquer outra. Obviamente, chama a atenção ver o Brasil fora, mas não existe jogo fácil", declarou Paredes.

Ele ainda acrescentou: "Dói vê-lo assim [Neymar], como amigo, independentemente de ser o Brasil. Desejo a ele tudo de melhor".

A própria atual campeã do mundo precisou lidar com o equilíbrio desta Copa na fase anterior. Favorita contra Cabo Verde, a Albiceleste sofreu para avançar: cedeu o empate duas vezes e só garantiu o triunfo por 3 a 2 nos minutos finais da prorrogação, graças a um gol contra de Diney Borges.



O sufoco serve de alerta para o confronto das oitavas de final contra o Egito, que acontece nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília).



"Cabo Verde nos ensinou que nenhuma partida será fácil. Sabíamos disso, tínhamos muita clareza sobre isso, e o Egito certamente será um adversário muito difícil. Queremos dar o nosso melhor. Nem sempre podemos jogar bem, nem sempre podemos projetar a imagem que queremos. Às vezes temos que sofrer, mas o importante era vencer, e vencer assim também é importante", concluiu.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges.