Neto criticou eliminação da Seleção - Reprodução/ Internet

Neto criticou eliminação da SeleçãoReprodução/ Internet

Publicado 06/07/2026 19:20

Rio - Ídolo do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, fez críticas a diversos representantes da seleção brasileira, que foi eliminada pela Noruega depois de perder por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Vini Jr foi chamado de "pipoqueiro" pelo ex-apoiador.

"Vocês são uma vergonha, são pipoqueiros, são covardes. Quando o cara tem quatro gols, tem a chance de ser artilheiro, de buscar o Lionel Messi, ele dá a bola do pênalti para outro cara", disse.

Além disso, Neymar recebeu também críticas de Neto. O choro do camisa 10 na derrota para a Noruega foi motivo de deboche do apresentador.

"O Neymar só chora. Se fosse Copa do Mundo de choro, a gente era campeão. Esse cara só chora: no Santos, em casa... É uma vergonha essa mentira de choro. É chorar para mostrar para as pessoas. Isso é vergonhoso", concluiu.