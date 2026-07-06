Endrick entrou no segundo tempo e teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro - Rafael Ribeiro/CBF

Endrick entrou no segundo tempo e teve uma oportunidade cara a cara com o goleiroRafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/07/2026 19:34 | Atualizado 06/07/2026 19:34

Estados Unidos - Endrick não escondeu a lamentação pela oportunidade perdida na derrota do Brasil para a Noruega por 2 a 1 , no domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a Seleção deu adeus ao torneio.

O lance em questão aconteceu quando a partida estava empatada em 0 a 0. Endrick, que entrou em campo no segundo tempo, recebeu passe de Vini Jr e ficou cara a cara com o goleiro Nyland, mas finalizou mal e mandou a bola para fora.

"Depois, até fiquei falando com Deus, agradeci pela oportunidade, mas foi um momento em que sei que poderia ter feito melhor. Não pude fazer, mas agradeço a Deus por aquela oportunidade. Trabalhar para isso nunca acontecer de novo", disse Endrick, na zona mista.

Esta foi a primeira Copa do Mundo de Endrick. Ele não entrou na estreia com Marrocos, mas foi acionado nos demais jogos da Seleção. Ele chegou a balançar a rede diante do Haiti, mas o assistente apontou que o atacante estava impedido.

"Uma Copa que, claro, não foi do jeito que eu esperava, mas agradeço muito a Deus pela oportunidade. Foi um período muito difícil para chegar aqui. Foi uma experiência. Espero agora trabalhar bastante nos próximos quatro anos para estar aqui", analisou o jogador.