Endrick entrou no segundo tempo e teve uma oportunidade cara a cara com o goleiroRafael Ribeiro/CBF
Endrick lamenta chance perdida em derrota do Brasil para a Noruega
Atacante também fez uma avaliação de sua Copa do Mundo
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