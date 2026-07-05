Carlo Ancelotti lamentou eliminação do Brasil - AFP

Carlo Ancelotti lamentou eliminação do BrasilAFP

Publicado 05/07/2026 20:07

Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, lamentou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo depois da derrota por 2 a 1 para a Noruega. O italiano elogiou a trajetória do Brasil na competição e afirmou que o grupo, assim como a comissão técnica, está bastante frustrado com o resultado negativo em Nova Jersey.

"Estamos todos profundamente tristes, como estão os torcedores. O sentimento é normal e precisamos buscar uma direção correta. Acredito que estávamos fazendo uma boa Copa. Não espetacular, mas boa. Acho que poderíamos vencer o jogo hoje. Mas preciso compreender não como um fim de um ciclo, mas o começo de um novo", disse.

Ancelotti também abordou a escolha por Bruno Guimarães, que perdeu uma penalidade no primeiro tempo quando o jogo estava empatado por 0 a 0. O italiano afirmou que o meia era o atleta com melhor aproveitamento nos treinos.

"Fizemos uma estatística de um ano, durante esse período. Os melhores foram Igor Thiago, Neymar e Raphinha. Dos que estavam em campo, o melhor era o Bruno e depois o Martinelli", contou.

Em relação a forma como o Brasil se apresentou em campo, Ancelotti defendeu a estratégia de dar a bola para a seleção norueguesa, que teve mais de 60% de posse.

"Eu acho que o Brasil poderia competir até o final na Copa. Acho que no jogo de hoje, a estratégia que traçamos fez a gente criar muitas chances. Acho que uma pressão muito grande na marcação seria bastante complicada por conta do Haaland, que é realmente uma referência muito forte", opinou.

Questionado sobre o peso de carregar uma eliminação em uma Copa do Mundo na bagagem para dar continuidade ao seu trabalho na seleção brasileira, Ancelotti afirmou que não sabe como os torcedores vão reagir.

"Eu não sei como os torcedores vão reagir. O que eu posso dizer é o que farei: vou seguir trabalhando, tentando novas ideias. Acho que o trabalho foi bom. E futebol é assim, mas nós precisamos utilizar essa derrota para buscar uma superação futura", afirmou.

Ancelotti também defendeu o grupo da seleção brasileira e destacou a oportunidade de ser técnico em uma Copa do Mundo pela primeira vez.

"Acredito que a experiência foi especial. Estamos tristes pelo resultado. Mas quero agradecer os jogadores por toda a preparação. Acredito que pelo esforço que fizemos, não merecíamos perder", disse.