Raphael Claus está em segunda Copa do MundoPaul Ellis / AFP
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Danilo retorna ao Botafogo com valorização menor que o esperado
Jogador, de 25 anos, não teve tanto espaço na Copa do Mundo
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Norueguês é o primeiro desde Gerd Müller a marcar sete vezes nos primeiros quatro jogos em Mundiais
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Fifa apresenta bola que será usada na final da Copa do Mundo
Versão especial estreia nas semifinais e homenageia as sedes do torneio com detalhes em relevo
Copa do Mundo tem três artilheiros com sete gols pela primeira vez
Messi, Mbappé e Haaland disputam a artilharia
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Atualmente no Houston Dynamo, defensor conta que a chegada de craques como Messi ajudou a aumentar o interesse pelo futebol no país