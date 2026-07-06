Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Danilo retorna ao Botafogo com valorização menor que o esperado
Jogador, de 25 anos, não teve tanto espaço na Copa do Mundo
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