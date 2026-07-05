O Botafogo vê mais um clube interessado em Matheus Martins e pode, até mesmo, reduzir a pedida inicial para vendê-lo. O Feyenoord, da Holanda, juntou-se ao Coventry City e outros clubes europeus, e tem avaliado a contratação, sem ainda ter feito proposta oficial.
A aposta do Feyenoord, ainda de acordo com a publicação, é que a situação financeira caótica e a necessidade de fazer caixa pesem pela redução. Recentemente, a diretoria alvinegra recusou uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões) de um clube turco.
Matheus Martins tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028. Ele foi contratado junto à Udinese por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época), em julho de 2024.
Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o atacante soma 30 partidas disputadas em 2026, com cinco gols e uma assistência.
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