Matheus Martins está cotado - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Martins está cotadoVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/07/2026 10:43

Feyenoord, da Holanda, juntou-se ao O Botafogo vê mais um clube interessado em Matheus Martins e pode, até mesmo, reduzir a pedida inicial para vendê-lo. O, juntou-se ao Coventry City e outros clubes europeus, e tem avaliado a contratação, sem ainda ter feito proposta oficial.

Segundo o site holandês 'VoetbalPrimeur', o clube acredita que uma proposta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,4 milhões) já pode ser suficiente para a contratação. O valor é inferior aos 8 milhões de euros (R$ 47,3 milhões) que o Glorioso quer.

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A aposta do Feyenoord, ainda de acordo com a publicação, é que a situação financeira caótica e a necessidade de fazer caixa pesem pela redução. Recentemente, a diretoria alvinegra recusou uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões) de um clube turco. A aposta do Feyenoord, ainda de acordo com a publicação, é que a situação financeira caótica e a necessidade de fazer caixa pesem pela redução. Recentemente, a diretoria alvinegrade um clube turco.

Matheus Martins tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028. Ele foi contratado junto à Udinese por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época), em julho de 2024.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o atacante soma 30 partidas disputadas em 2026, com cinco gols e uma assistência.