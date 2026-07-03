Artur está emprestado ao São Paulo - Foto: Marcos Ribolli

Artur está emprestado ao São PauloFoto: Marcos Ribolli

Publicado 03/07/2026 16:20 | Atualizado 03/07/2026 16:21

Rio - O Botafogo conseguiu mais uma vitória jurídica importante nos bastidores do futebol. A Fifa retirou, nesta sexta-feira (3), o transfer ban que havia sido aplicado ao clube por uma dívida de aproximadamente R$ 38 milhões com o Zenit, da Rússia. O valor é referente ao atraso no pagamento de parcelas da contratação do atacante Artur, realizada em 2025.

Thiago Almada junto ao Atlanta United. Nos dois casos, a Fifa reconheceu os efeitos da recuperação judicial da SAF do Botafogo.

Foi a segunda punição suspensa pelo Alvinegro em menos de uma semana. Na última segunda-feira (29), a entidade já havia derrubado o bloqueio relacionado à compra do meiajunto ao Atlanta United. Nos dois casos, a Fifa reconheceu os efeitos da recuperação judicial da SAF do Botafogo.

Pendências restantes

Apesar do avanço, o Glorioso ainda não está liberado para registrar novos reforços. O sistema da Fifa aponta outras cinco sanções ativas, ligadas às contratações de Rwan Cruz (Ludogorets), Santi Rodríguez (New York City), Lucas Villalba (Nacional-URU) e Jordan Barrera (Junior Barranquilla), além de um processo por multas administrativas.



Contratado por cerca de 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões na cotação da época) em 2025, Artur disputou 60 partidas pelo Botafogo, marcou dez gols e deu cinco assistências. No fim de março, porém, o atacante foi emprestado ao São Paulo, clube que defende atualmente.

*Sob supervisão de Pedro Logato