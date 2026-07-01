John Textor - Reprodução / Instagram @john_textor

John TextorReprodução / Instagram @john_textor

Publicado 01/07/2026 20:31

Rio - A SAF do Botafogo anunciou, na noite desta quarta-feira (1º), que John Textor foi destituído do cargo no Conselho de Administração. Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum também deixaram o quadro. De acordo com o comunicado do Glorioso, a decisão aconteceu em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na segunda-feira (29).

"Para a composição do novo Conselho de Administração, foram eleitos pelos acionistas os Srs. Estevão Prates Benincá, Ricardo Menezes Mello e Carlos Thiago Cesario Alvim. Além do Conselho de Administração, também foram indicados novos membros para o Conselho Fiscal da SAF, os Srs. Fernando José Ferreira Gomes Damasceno e Pedro Marcelo Luzardo Aguiar", informou o Botafogo.



Esta é mais uma derrota para Textor, que já estava afastado do Botafogo . Atualmente, a SAF do Alvinegro tem um à frente da gestão um interventor judicial, cargo que é ocupado por Eduardo Iglesias.

Veja a nota



A SAF BOTAFOGO comunica aos seus torcedores a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 29 de junho de 2026, com a integralidade de seu capital votante, pela qual se deliberou pela destituição imediata dos srs. John Charles Textor, Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum de seus cargos no Conselho de Administração.



Em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, na Apelação nº 3012737-71.2026.8.19.0000/RJ, os acionistas da companhia, representando 100% do seu capital votante, decidiram pela deliberação em questão para afastar definitivamente quaisquer dúvidas existentes sobre os membros que compõem a gestão da companhia.



Cumpre ressaltar que desde 28 de abril, por determinação do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, no âmbito da Recuperação Judicial nº 3071097-93.2026.8.19.0001, a SAF BOTAFOGO tem à frente da gestão um Interventor Judicial, cargo que inicialmente foi ocupado pelo Sr. Durcésio Mello, e atualmente é ocupado pelo Sr. Eduardo Iglesias.



Para a composição do novo Conselho de Administração, foram eleitos pelos acionistas os Srs. Estevão Prates Benincá, Ricardo Menezes Mello e Carlos Thiago Cesario Alvim. Além do Conselho de Administração, também foram indicados novos membros para o Conselho Fiscal da SAF, os Srs. Fernando José Ferreira Gomes Damasceno e Pedro Marcelo Luzardo Aguiar.



A SAF BOTAFOGO parabeniza os novos integrantes, reafirmando seu compromisso com a transparência e seu novo momento institucional.