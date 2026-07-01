Bruninho Samudio em treino com os profissionais do BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Bruninho Samudio participa de treinos com os profissionais do Botafogo
Filho do ex-goleiro Bruno é jogador do sub-17 e já faz integração com elenco principal
Bruninho Samudio está há dois anos no Botafogo
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