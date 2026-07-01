Bruninho Samudio em treino com os profissionais do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Bruninho Samudio em treino com os profissionais do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 01/07/2026 12:02

Bruninho Samudio já participa de treinos com os profissionais do Botafogo, num trabalho de integração com a base. O filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio tem alternado as atividades entre o CT Espaço Lonier e o Nilton Santos, onde fica o time sub-17.



Na segunda-feira (29), o jovem de 16 anos celebrou mais uma atividade com os profissionais. Ele postou nas redes sociais uma imagem da atividade com a música 'Congratulations' (Parabéns, em português), de Post Malone.

Já no dia seguinte, na terça, foi titular na vitória do Botafogo sub-17 por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.



"Ele é muito jovem, tem apenas 16 anos. Esses treinos já estão sendo uma experiência para ele, na qual interagir com o profissional vai fazer com que amadureça e crie laços com o grupo", afirmou a avó do goleiro Sônia de Fátima Moura, em entrevista ao jornal 'O Tempo'.



Bruninho Samudio está há dois anos no Botafogo



assinou em fevereiro deste ano o primeiro contrato profissional. Ele está no Glorioso desde 2024, quando foi contratado após passagem pelo Athletico-PR.

Considerado uma grande promessa da base alvinegra, o jovem goleiro. Ele está no Glorioso desde 2024, quando foi contratado após passagem pelo Athletico-PR.

Com 1,95m de altura, Bruninho Samudio tem passagem pela seleção brasileira de base e foi campeão sul-americano sub-15.