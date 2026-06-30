Jordan Barrera foi contratado pelo Botafogo em 2025Vitor Silva / Botafogo
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Decisão da entidade acontece um dia depois de SAF conseguir derrubar primeira sanção
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Jogador, de 22 anos, estava atuando em equipe dos EUA
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