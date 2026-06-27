Medina em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Medina em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 27/06/2026 15:20

Rio - Uma das principais contratações do Botafogo na temporada, Cristian Medina, de 24 anos, tem seus direitos vinculados a empresários, porém, o clube carioca "amarrou" o seu contrato para evitar uma saída do argentino durante a temporada de 2026. As informações são do portal "GE".

O volante assinou até o fim de 2029 e mesmo com os seus direitos sendo controlados pelos agentes, o Botafogo conseguiu colocar uma multa considerada alta, caso ele deixe o clube carioca ainda neste primeiro ano de contrato.

O Botafogo tem uma opção de compra no valor de 6 milhões de dólares (R$ 31,06 milhões) por 50% dos direitos de Medina. O clube carioca poderá concluir a operação em até cinco parcelas.

Com isso, o Alvinegro ganha tempo para efetuar ou não a compra. O planejamento do clube carioca é manter Cristian Medina pelo menos até o meio da temporada de 2027. No total, o volante entrou em campo em 17 jogos, com dois gols e nenhuma assistência.