Medina em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Botafogo tem 'proteção contratual' para evitar saída de Medina em 2026
Jogador, de 24 anos, chegou ao clube neste ano
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Botafogo deve fazer 'jogo duro' pela ida de Franclim ao Vasco
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