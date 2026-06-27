Franclim Carvalho treina o Botafogo desde o começo de abril - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho treina o Botafogo desde o começo de abrilVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/06/2026 11:19

Rio - O interesse do Vasco no atual técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, continua rendendo nos bastidores. Após o Glorioso se reunir com o treinador , na última sexta-feira (26), veio à tona que o clube ainda não recebeu um contato oficial do Cruz-Maltino. Segundo apuração do 'UOL', o Alvinegro aguarda ser procurado formalmente e promete fazer 'jogo duro' na negociação.

O portal diz que, até a manhã deste sábado (27), não há qualquer negociação aberta entre as partes. Pelo contrário, as movimentações vascaínas aconteceram e ganharam força nos bastidores, e as três partes — clubes e o treinador — sabem do interesse. Porém, não houve conversa formal.

Durante a sexta-feira (26), feitas a reunião com o técnico e as tratativas entre os dirigentes do clube sobre o assunto, o Botafogo escolheu esperar um contato oficial do Vasco para alinhar a postura na negociação. Até então, a tendência é que o Glorioso adote um comportamento mais rígido sobre a saída do português.

Esta medida serviria para proteger o Alvinegro, já que Franclim é o atual comandante e sua eventual transferência deixaria o clube sem alguém para a posição. Além disso, o treinador reforçaria um rival carioca, que vive momento de indefinição após a saída de Renato Gaúcho