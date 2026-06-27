Botafogo participaria da Brothers Cup - Divulgação / Botafogo

Botafogo participaria da Brothers CupDivulgação / Botafogo

Publicado 27/06/2026 16:07

Rio - O Botafogo confirmou, neste sábado (27), que não fará mais intertemporada na Rússia. O Glorioso participaria da 'Brothers Cup' e enfrentaria CSKA Moscou e Dínamo Moscou.

Em nota, o Alvinegro ressaltou que comunicou a decisão aos dois clubes e que manifestou as justificativas, "especialmente em razão da recente alteração no calendário do futebol brasileiro promovida pela CBF". O Botafogo relembrou que a entidade marcou o jogo contra o Santos, válido pelo Brasileirão, para o dia 16 de julho.

A delegação embarcaria para a Rússia em 30 de junho (terça-feira). O time estava com jogos marcados para 4 de julho, contra o CSKA Moscou, na VEB Arena, e 10 de julho, diante do Dínamo Moscou, na VTB Arena. O Glorioso retornaria ao Rio no dia 12.

VEJA A NOTA DO BOTAFOGO



A intertemporada do Botafogo não será mais realizada na Rússia no início de julho. O Clube comunicou a decisão ao CSKA e ao Dynamo, manifestando suas justificativas, especialmente em razão da recente alteração no calendário do futebol brasileiro promovida pela CBF, que remarcou a partida contra o Santos, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o dia 16 de julho.

Diante desse novo cenário, foi necessária uma revisão na programação em função dos impactos no planejamento.

O Clube mira realizar uma forte preparação para o segundo semestre da temporada e concentrará seus trabalhos no CT, que recentemente recebeu grande investimento em infraestrutura, incluindo a inauguração de um Recovery Center de padrão internacional.

Posição dos clubes russos



Em nota, CSKA e Dínamo anunciaram que o Botafogo os informou de que estava se "retirando unilateralmente da viagem a Moscou e da participação" no torneio. Os dois clubes pediram desculpas aos torcedores.

"O Botafogo atribui sua decisão a razões internas da diretoria. Os termos da participação da equipe brasileira haviam sido previamente acordados, incluindo uma penalidade para o não comparecimento ao torneio. Nós, juntamente com o PFC CSKA, avaliaremos as consequências da decisão do Botafogo e tomaremos as medidas necessárias para proteger os interesses do clube, de nossos torcedores e de nossos parceiros", diz um trecho da nota do Dínamo.

"O Botafogo citou vários motivos para sua decisão: um desacordo inesperado dentro da diretoria do clube sobre a conveniência de participar do torneio, uma data inconveniente para a próxima partida oficial do campeonato nacional, de acordo com o calendário publicado, e várias especulações, que se tornaram comuns nos últimos anos e extrapolam o âmbito esportivo", afirmou o CSKA.

No comunicado, o CSKA Moscou também citou que o contrato "prevê penalidade para o descumprimento de obrigações e, portanto, juntamente com o FC Dynamo, tomaremos as medidas cabíveis para proteger os interesses de nossos clubes e torcedores".