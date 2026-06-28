Kadir é jogador do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O atacante do Botafogo, Kadir Barría, de 19 anos, está na mira da Juventus, da Itália. De acordo com informações do jornal espanhol "La Razón", a equipe italiana está observando o jovem, que nasceu no Panamá e faz parte do elenco alvinegro.
LEIA MAIS: Almada relembra Botafogo e aborda possível volta: 'Quem sabe'
A Velha Senhora é mais um clube de olho no jovem. O Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, o Villarreal, da Espanha, e clubes ingleses também estão observando o atacante do Botafogo.
LEIA MAIS: Botafogo não fará mais intertemporada na Rússia; entenda
Kadir chegou ao Botafogo em 2024, mas por ser um estrangeiro com menos de 18 anos, ele não pode assinar um contrato. Ele foi captado pelo departamento de scout da base após se destacar em um torneio no Panamá. No ano passado, ele foi oficializado pelo clube carioca.
LEIA MAIS: Botafogo deve fazer 'jogo duro' pela ida de Franclim ao Vasco
Kadir Barría, de 18 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2029. O atacante, nascido no Panamá, recebeu uma valorização salarial e agora tem a multa rescisória na faixa de 30 milhões de euros (cerca R$ 188 milhões).
 