Kadir é jogador do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Kadir é jogador do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/06/2026 18:50

Rio - O atacante do Botafogo, Kadir Barría, de 19 anos, está na mira da Juventus, da Itália. De acordo com informações do jornal espanhol "La Razón", a equipe italiana está observando o jovem, que nasceu no Panamá e faz parte do elenco alvinegro.

A Velha Senhora é mais um clube de olho no jovem. O Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, o Villarreal, da Espanha, e clubes ingleses também estão observando o atacante do Botafogo.

Kadir chegou ao Botafogo em 2024, mas por ser um estrangeiro com menos de 18 anos, ele não pode assinar um contrato. Ele foi captado pelo departamento de scout da base após se destacar em um torneio no Panamá. No ano passado, ele foi oficializado pelo clube carioca.

Kadir Barría, de 18 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2029. O atacante, nascido no Panamá, recebeu uma valorização salarial e agora tem a multa rescisória na faixa de 30 milhões de euros (cerca R$ 188 milhões).