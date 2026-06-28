Thiago Almada nos tempos de Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Thiago Almada nos tempos de BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/06/2026 11:50

Rio - Presente na Copa do Mundo defendendo a seleção argentina, o meia Thiago Almada, de 25 anos, relembrou seu período no Botafogo e abordou sobre a possibilidade de voltar a atuar pelo clube carioca em uma nova oportunidade.

"Incrível, muito lindo, inesquecível. Quem sabe, em algum momento, eu possa voltar ao clube", afirmou o apoiador argentino em entrevista à "Cazé TV".

Thiago Almada defendeu o Botafogo por seis meses em 2024. Ele foi peça importante nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileiro naquele anos. Depois se transferiu para o Lyon.

Atualmente, o meia argentino defende o Atlético de Madrid, mas tem boas chances de deixar o clube espanhol na próxima temporada.