SAF do Botafogo vive processo de recuperação judicial - Vítor Silva / Botafogo

SAF do Botafogo vive processo de recuperação judicialVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/06/2026 14:53

Rio - Em meio a uma série de punições financeiras, o Botafogo teve um transfer ban retirado pela Fifa nesta segunda-feira (29). A sanção era referente à compra do meia Thiago Almada , do Atlanta United, dos Estados Unidos, em julho de 2024. Porém, outras cinco medidas similares ainda estão ativas e sendo analisadas pela entidade.

O clube carioca aunciou a suspensão da medida econômica em nota oficial, na qual atribuiu a decisão da Fifa ao reconhecimento do processo de recuperação judicial da SAF , iniciado em abril. No texto, o Alvinegro também agradeceu à entidade pela "sensibilidade e pelo diálogo institucional".

O Botafogo foi punido com este transfer ban — medida que proíbe um clube de registrar ou inscrever novos jogadores — por uma dívida de 21 milhões de dólares (R$ 110 milhões) ao Atlanta United, pela compra do meia-atacante argentino. Atualmente, a diretoria negocia a quitação do montante com a MLS, liga de futebol dos Estados Unidos.

Apesar da vitória desta segunda (29), a equipe carioca ainda tem outras cinco sanções ativas, sob julgamento da Fifa, referentes a outras dívidas. Quatro delas partiram da compra de outros jogadores: Rwan Cruz (Ludogorets, da Bulgária), Santi Rodríguez (New York City), Artur (Zenit), Lucas Villalba (Nacional, do Uruguai). A quinta se deu pelo não pagamento de multas.

Veja a nota oficial do Botafogo

"A SAF Botafogo informa que o transferban referente ao caso FDD-27222, envolvendo o Atlanta United, está oficialmente suspenso pela FIFA. Os demais casos seguem sob análise e o Clube aguarda o resultado.

A decisão representa um importante reconhecimento da compatibilização entre o sistema regulatório internacional do futebol e as particularidades do ordenamento jurídico brasileiro. O Botafogo agradece à FIFA pela sensibilidade e pelo diálogo institucional, que permitiram o reconhecimento das restrições impostas pelas decisões judiciais vigentes no Brasil, assegurando o respeito ao devido processo legal.

O Clube também registra seu agradecimento e reconhecimento à equipe jurídica que conduziu esse trabalho com competência, dedicação e responsabilidade, atuando de forma técnica e incansável para alcançar esse resultado.

O Botafogo, no contexto da Recuperação Judicial da qual faz parte como SAF, reitera que irá cumprir integralmente os acordos que serão celebrados no plano de credores, sempre em alinhamento com as determinações da Justiça brasileira.

A decisão da FIFA simboliza o início de uma nova fase da gestão da SAF Botafogo, pautada pela responsabilidade institucional e sustentabilidade financeira. O novo momento da SAF reflete o compromisso com o resgate da credibilidade do Clube e com a adoção de novas práticas de Governança que garantam estabilidade e confiança para atletas, colaboradores, parceiros, credores e toda a torcida alvinegra.



A SAF segue trabalhando para construir um futuro sólido, responsável e à altura de sua história".



*Sob supervisão de Theo Faria