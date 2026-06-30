Matheus Nascimento em sua passagem pelo Botafogo - Vítor Silva / BFR

Matheus Nascimento em sua passagem pelo Botafogo Vítor Silva / BFR

Publicado 30/06/2026 14:50

Rio - O Botafogo acertou a transferência do atacante Matheus Nascimento, de 22 anos, para o Grêmio. A operação será em definitivo, mas o Alvinegro irá manter parte dos direitos do jovem. As informações são do portal "GE".

O atleta estava atuando pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por empréstimo. O seu vínculo vai até o fim do mês. Com contrato com o Botafogo até dezembro, ele irá rescindir para assinar pelo novo novo clube.

Matheus Nascimento é esperado em Porto Alegre nesta terça-feira (30) para realizar exames e assinar contrato. O atacante era considerado uma das maiores revelações da base do Botafogo.

Pelo Los Angeles Galaxy, Matheus entrou em campo em 38 partidas, anotou sete gols e deu três assistências. No Botafogo, o jovem atuou em 88 jogos, com 11 gols e duas assistências.