Matheus Nascimento em sua passagem pelo Botafogo Vítor Silva / BFR

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Pedro Logato
Rio - O Botafogo acertou a transferência do atacante Matheus Nascimento, de 22 anos, para o Grêmio. A operação será em definitivo, mas o Alvinegro irá manter parte dos direitos do jovem. As informações são do portal "GE".
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O atleta estava atuando pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por empréstimo. O seu vínculo vai até o fim do mês. Com contrato com o Botafogo até dezembro, ele irá rescindir para assinar pelo novo novo clube.
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Matheus Nascimento é esperado em Porto Alegre nesta terça-feira (30) para realizar exames e assinar contrato. O atacante era considerado uma das maiores revelações da base do Botafogo.
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Pelo Los Angeles Galaxy, Matheus entrou em campo em 38 partidas, anotou sete gols e deu três assistências. No Botafogo, o jovem atuou em 88 jogos, com 11 gols e duas assistências.