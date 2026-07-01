O Botafogo admitiu que está negociando com o zagueiro brasileiro Lucas Monzón, que pertence ao Racing-URU e estava emprestado ao Junior Barranquilla, da Colômbia. No entanto, a diretoria alvinegra não vai comentar sobre avanços nas conversas, devido aos transfer bans ativos do clube, segundo o 'Canal do TF'.
O defensor tem 24 anos e é canhoto. Acumula passagens por Danubio, New York Red Bulls. Ele nasceu em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e se naturalizou uruguaio.
O Botafogo conseguiu ter um dos seus seis transfer ban retirados na última segunda-feira (29). A sanção era referente à compra do Thiago Almada, do Atlanta United, Estados Unidos, em junho de 2024.
Entretanto, um dia após a boa notícia, nesta terça-feira (30), a Fifa puniu a SAF do Alvinegro com mais um transfer ban, agora pela dívida com o Junior Barranquilla pela compra de Jordan Barrera, que custou cerca de R$ 22 milhões em 2025.
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