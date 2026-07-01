Danilo Barbosa em ação na época em que atuava pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Danilo Barbosa em ação na época em que atuava pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 01/07/2026 17:05 | Atualizado 01/07/2026 17:05

Rio - O treino do Botafogo desta quarta-feira (1º) contou com uma visita especial de Danilo Barbosa. Campeão do Brasileirão e da Libertadores com o Glorioso em 2024, o volante foi ao CT Lonier e reencontrou ex-companheiros de equipe, o técnico Franclim Carvalho e funcionários do clube.

"Sempre motivo de muita alegria retornar aqui ao Botafogo, boas recordações, boas histórias e boas amizades. Fico muito feliz com isso. Essa rapaziada aqui é muito importante naquilo que é a memória, naquilo que é o coração, o amor e o respeito que eu tenho por essa instituição", disse Danilo, em vídeo divulgado pelo Alvinegro nas redes sociais.

"Em relação ao carinho e ao amor, isso é notório tanto da minha parte quanto da minha família, em especial a Ester (filha de Danilo). A conexão que ela tem com o Botafogo é genuína. Procuro alimentar isso de uma forma natural, e ela está ali sempre me lembrando todos os dias", completou.

VISITA CAMPEÃ



O campeão Brasileiro e da Libertadores pelo Glorioso, Danilo Barbosa visitou o CT no aniversário do Fogão! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/xRGqyjGM0q — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 1, 2026

Danilo Barbosa, que vestiu a camisa do time entre 2022 e 2025, também aproveitou para desejar um feliz aniversário ao Glorioso. O Club de Regatas Botafogo nasceu em 1º de julho de 1894.

"Aproveitar o momento para desejar um feliz aniversário, 132 anos de muita história. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso", afirmou Danilo Barbosa.

Uma década depois, surgiu o Electro Club, o primeiro nome que foi dado ao Botafogo Football Club.

Já o Botafogo de Futebol e Regatas foi oficialmente fundado em 8 de dezembro de 1942, com a fusão do Club de Regatas Botafogo e do Botafogo Football Club.