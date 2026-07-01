Rio - O treino do Botafogo desta quarta-feira (1º) contou com uma visita especial de Danilo Barbosa. Campeão do Brasileirão e da Libertadores com o Glorioso em 2024, o volante foi ao CT Lonier e reencontrou ex-companheiros de equipe, o técnico Franclim Carvalho e funcionários do clube.
"Sempre motivo de muita alegria retornar aqui ao Botafogo, boas recordações, boas histórias e boas amizades. Fico muito feliz com isso. Essa rapaziada aqui é muito importante naquilo que é a memória, naquilo que é o coração, o amor e o respeito que eu tenho por essa instituição", disse Danilo, em vídeo divulgado pelo Alvinegro nas redes sociais.
"Em relação ao carinho e ao amor, isso é notório tanto da minha parte quanto da minha família, em especial a Ester (filha de Danilo). A conexão que ela tem com o Botafogo é genuína. Procuro alimentar isso de uma forma natural, e ela está ali sempre me lembrando todos os dias", completou.
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