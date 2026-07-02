Botafogo consegue quitar dívida com jogadores do elenco com entrada de dinheiro de investidorVítor Silva/Botafogo
Botafogo recebe dinheiro de investidor para quitar dívidas com elenco
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