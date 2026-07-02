Botafogo consegue quitar dívida com jogadores do elenco com entrada de dinheiro de investidor - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo consegue quitar dívida com jogadores do elenco com entrada de dinheiro de investidorVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/07/2026 13:02

14 milhões de dólares (cerca de R$ 72,7 milhões).

Botafogo ainda aguarda por trâmites burocráticos e na Justiça para a troca de dono de 90% da SAF, mas já recebeu um reforço nas contas. O fundo GDA Luma, que está no processo para receber as ações da Eagle e comandar o futebol alvinegro, efetuou o pagamento de

O dinheiro foi essencial para a diretoria do Glorioso conseguir fluxo de caixa para julho. O valor serviu para quitar dívidas de direitos de imagens e FGTS dos jogadores do elenco, além de pagar duas parcelas do Regime Centralização de Execuções, que também estavam atrasadas. A informação é do 'Canal do Manel' e foi confirmada por O DIA.



Quanto o Botafogo vai receber de novo investidor

O aporte é um adiantamento da primeira parcela dos cerca de R$ 415,5 milhões que a GDA Luma promete investir no Botafogo. O fundo de investimento do mexicano Gabriel de Alba é especializado na recuperação e reestruturação de empresas em dificuldade financeira.

A negociação para a troca de dono de 90% das ações da SAF é conduzida pelo clube social e também pela Cork Gully, administradora judicial da Eagle Bidco. Em paralelo, John Textor ainda tenta se manter no controle do futebol alvinegro e impedir a venda através da Justiça.

sofreu mais uma derrota na quarta-feira (1), ao ser O empresário estadunidense, entretanto,, ao ser destituído do Conselho de Administração da SAF em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com votos da Eagle e do Botafogo. A decisão abre caminho para a finalização da venda das ações.