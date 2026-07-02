Diego Hernández assinou com o Botafogo em 2023Reprodução / YouTube

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Gabriel Salotti
Rio — O Sport abriu negociação para contratar o meia-atacante Diego Hernández, que pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Remo desde julho de 2025. O atleta não teve o vínculo renovado com o clube paraense, e se despediu da equipe na última terça-feira (30).

Apesar disso, o jogador não deve ficar no Alvinegro para a sequência do ano. O Glorioso aguarda o estafe do jogador e o time pernambucano acertarem bases salariais, mas já sinalizou caminho livre para as partes concluirem o acordo, conforme o 'ge'.
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Ainda há outros concorrentes por Diego Hernández, mas o Sport é o único que recebeu a aprovação do Botafogo para seguir com as tratativas.

O meia-atacante tem 26 anos. Ele chegou ao Alvinegro em 2023 e desde então, já foi emprestado ao León, do México, e o Everton, do Chile. No ano passado, foi peça importante na campanha do Remo no acesso à Série A, mas perdeu espaço na equipe em 2026.