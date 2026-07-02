Diego Hernández assinou com o Botafogo em 2023Reprodução / YouTube
Apesar disso, o jogador não deve ficar no Alvinegro para a sequência do ano. O Glorioso aguarda o estafe do jogador e o time pernambucano acertarem bases salariais, mas já sinalizou caminho livre para as partes concluirem o acordo, conforme o 'ge'.
O meia-atacante tem 26 anos. Ele chegou ao Alvinegro em 2023 e desde então, já foi emprestado ao León, do México, e o Everton, do Chile. No ano passado, foi peça importante na campanha do Remo no acesso à Série A, mas perdeu espaço na equipe em 2026.
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