Diego Hernández assinou com o Botafogo em 2023 - Reprodução / YouTube

Diego Hernández assinou com o Botafogo em 2023Reprodução / YouTube

Publicado 02/07/2026 11:35

Rio — O Sport abriu negociação para contratar o meia-atacante Diego Hernández, que pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Remo desde julho de 2025. O atleta não teve o vínculo renovado com o clube paraense, e se despediu da equipe na última terça-feira (30).



Apesar disso, o jogador não deve ficar no Alvinegro para a sequência do ano. O Glorioso aguarda o estafe do jogador e o time pernambucano acertarem bases salariais, mas já sinalizou caminho livre para as partes concluirem o acordo, conforme o 'ge'.

Ainda há outros concorrentes por Diego Hernández, mas o Sport é o único que recebeu a aprovação do Botafogo para seguir com as tratativas.



O meia-atacante tem 26 anos. Ele chegou ao Alvinegro em 2023 e desde então, já foi emprestado ao León, do México, e o Everton, do Chile. No ano passado, foi peça importante na campanha do Remo no acesso à Série A, mas perdeu espaço na equipe em 2026.