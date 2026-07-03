Empresário norte-americano John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Empresário norte-americano John TextorVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/07/2026 11:38

O empresário John Textor deu duras declarações sobre o futuro do Botafogo. O norte-americano afirmou, em entrevista à 'Itatiaia', que o Alvinegro pode sofrer após a pausa da Copa do Mundo com a possível saída de jogadores e afirmou que a liderança do clube social precisa "deixar o ego de lado".



"Estamos prestes a entrar em um período muito assustador. O que você faz com o elenco? A pausa da Copa do Mundo está quase acabando. Temos grandes decisões para tomar. Alguns dos nossos principais jogadores podem querer sair, especialmente com toda essa turbulência."

"Se eu fosse um jogador do Botafogo e estivesse vendo o fundador da SAF, que reuniu esse projeto, reuniu esse time, com o qual todos nós conquistamos títulos, se eu estivesse vendo isso acontecer, que o amor e a cultura do Botafogo, que trouxeram essas conquistas, estivessem sendo desmontados pelo clube social, eu iria querer sair", disparou.

Textor está afastado da SAF do Botafogo desde abril. O empresário ainda sofreu outra derrota na última quarta-feira (1º), ao ser destituído do cargo no Conselho de Administração, em meio ao imbróglio com o clube social.



"Vocês viram que o técnico, Franclim [Carvalho], pensou em sair. Todo jogador está pensando em sair. Eu acho que a família precisa permanecer unida. Precisamos olhar para a frente. Toda essa bobagem pela qual estamos passando poderia acabar amanhã se a liderança do clube social deixasse os egos de lado e reconhecesse tudo o que conquistamos juntos e quantos títulos podemos ganhar se seguirmos em frente juntos", concluiu.