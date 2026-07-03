Kaio Pantaleão em ação durante treino no Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Kaio Pantaleão em ação durante treino no Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/07/2026 12:28



Rio - Em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo, Kaio Pantaleão voltou a treinar em campo no CT Lonier, do Botafogo . O zagueiro, que se machucou em outubro do ano passado e precisou ser operado, comemorou a evolução e disse estar ansioso para retornar. Ele está no início do processo de transição da fisioterapia para os gramados.

“A melhora vem a cada dia. É difícil, muito tempo parado, mas só por poder voltar a campo, estou muito feliz. Não vejo a hora de voltar a jogar. Esse processo vai passar, falta pouco. Podem contar comigo”, disse o defensor, ao canal oficial alvinegro.



Coordenador médico do clube, Gustavo Dutra avaliou o tratamento: “Está evoluindo muito bem em todas as fases do processo. Ele não tem queixa articular, bloqueio de movimento. Esperamos que esteja à disposição em outubro, um ano depois da cirurgia”.

O retorno de Kaio Pantaleão será importante para o Botafogo, que perdeu Alexander Barboza, vendido ao Palmeiras . Neste momento, os zagueiros no elenco são: Ferraresi, Bastos, Justino, Ythallo e Anthony. Marçal, lateral-esquerdo de origem, também pode atuar por ali.

A publicação do Botafogo



