Samuel Alves é reforço do Rio Ave - Divulgação / Rio Ave

Samuel Alves é reforço do Rio AveDivulgação / Rio Ave

Publicado 03/07/2026 22:30

O Rio Ave anunciou, nesta sexta-feira (3), a contratação de Samuel Alves, jovem atacante que estava no Botafogo . O vínculo do jogador com o clube português vai até 2030.

"Com apenas 18 anos, Samuel Alves chega a Vila do Conde para reforçar o setor ofensivo da equipa rioavista, integrando um projeto de crescimento sustentado e aposta no talento jovem. Samuel destacou-se no percurso formativo ao serviço do Botafogo, tendo na última época realizado a sua estreia na equipa principal do clube brasileiro. Samuel Alves inicia agora um novo capítulo da sua carreira em Portugal, vestindo de verde e branco até 2030", diz parte da nota do clube.

Após passagem pelo Flamengo, Samuel Alves chegou ao Botafogo para a base, em março de 2025.

O único jogo no profissional aconteceu em 18 de janeiro, quando o Glorioso perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o Alvinegro foi a campo com um time alternativo, formado quase todo por jovens.