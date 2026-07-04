Chris Ramos marcou cinco gols desde que chegou ao Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Chris Ramos marcou cinco gols desde que chegou ao BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/07/2026 09:10

assinou contrato até o fim de 2028.

Botafogo finalizou os trâmites burocráticos para confirmar a permanência de Chris Ramos. Inicialmente emprestado pelo Cádiz, o jogador espanhol agora pertence ao Glorioso e

No contrato com o clube espanhol havia a cláusula de compra em caso de metas alcançadas, que foi o que aconteceu. Mesmo em recuperação judicial e em dificuldades financeiras, a SAF alvinegra precisou acertar a compra.



poderia chegar a 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões). Em junho, o presidente do Cádiz, Manuel Vizcaíno, já havia confirmado a negociação em definitivo de Chris Ramos, e Os valores não foram divulgados, mas na época da contratação estimava-se que. Em junho, o presidente do Cádiz, Manuel Vizcaíno, já havia confirmado a negociação em definitivo de Chris Ramos, e chegou a ironizar o Botafogo , ao dizer com um sorriso no rosto: 'Vamos ver se eles nos pagam'.

O desempenho de Chris Ramos no Botafogo



Agora jogador em definitivo, o atacante espanhol ainda não conseguiu deslanchar no Glorioso. Com um problema muscular no início da temporada, ficou sem jogar nos primeiros três meses e, por isso, soma apenas seis partidas em 2026.



No total, Chris Ramos entrou em campo 21 vezes pelo Botafogo, com apenas cinco gols marcados e uma assistência.