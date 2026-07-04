Torcida do Brasil faz coreografia do créu em resposta à remada viking da NoruegaReprodução de vídeo
A remada brasileira no Brooklyn, em Nova York: "Creu! Creu!" pic.twitter.com/GPj5jqtKKS— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 3, 2026
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Torcida do Brasil faz coreografia do créu em resposta à remada viking da NoruegaReprodução de vídeo
A remada brasileira no Brooklyn, em Nova York: "Creu! Creu!" pic.twitter.com/GPj5jqtKKS— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 3, 2026
Vídeo: torcida do Brasil adapta remada viking da Noruega com 'créu'
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