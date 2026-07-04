Torcida do Brasil faz coreografia do créu em resposta à remada viking da Noruega - Reprodução de vídeo

Torcida do Brasil faz coreografia do créu em resposta à remada viking da NoruegaReprodução de vídeo

Publicado 04/07/2026 10:26

A remada viking da torcida norueguesa ganhará concorrência em Brasil x Noruega. A torcida brasileira em Nova York preparou uma resposta bem-humorada com uma adaptação utilizando 'créu' para a icônica coreografia que virou sensação na Copa do Mundo de 2026.



A remada brasileira no Brooklyn, em Nova York: "Creu! Creu!" pic.twitter.com/GPj5jqtKKS — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 3, 2026

Na versão brasileira, a remada fica de lado e é substituída pela 'Dança do Créu', em referência à música de funk carioca lançada em 2008 pelo MC Créu e que foi grande sucesso.



Como complemento, a torcida do Brasil também fez uma adaptação da marcha do Remador, que tem na letra: 'Se a canoa não virar". Só que, em vez de 'eu chego lá', houve a troca para 'o pau vai quebrar'.



E caso o Brasil se classifique às quartas de final da Copa do Mundo, o cantor vai lançar, em suas redes sociais, um remix oficial da música. Será uma homenagem à vitória e à repercussão do meme.



