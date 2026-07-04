Mc Créu quer ver geral fazendo a 'Dança do Créu' - Reprodução / Instagram

Mc Créu quer ver geral fazendo a 'Dança do Créu'Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2026 08:00

Lançada há quase 18 anos, a 'Dança do Créu' voltou a ganhar destaque em pleno clima de Copa do Mundo. O clássico de MC Créu viralizou novamente depois que a internet comparou o hit à tradicional comemoração da Noruega, adversária do Brasil nas oitavas de final, amanhã, que simula uma remada após as vitórias da seleção. A repercussão foi tanta que levou o funkeiro de volta aos holofotes.



Em entrevista ao DIA, o cantor disse que sua primeira reação ao ver a celebração dos noruegueses foi acreditar que eles estavam imitando sua coreografia. "Me diverti bastante com a repercussão toda. Pensei: 'Estão copiando a gente!'. Depois, percebi que milhares de brasileiros tiveram a mesma impressão e começaram a criar memes com isso. Na zoeira, nós somos imbatíveis", declarou, com bom humor.



Conhecida como 'remada viking', a comemoração faz referência às tradições marítimas dos povos nórdicos e às viagens dos vikings. Após os gols, jogadores e torcedores simulam o movimento de remar e gritam "Ro!", que, em norueguês, significa 'remar'.



Para MC Créu, a remada pode até ser a principal concorrente da 'Dança do Créu', mas a música brasileira leva vantagem, sem dúvidas. Confiante, o funkeiro apostou em uma vitória da Seleção por 2 a 1 e afirmou que sua coreografia vence a disputa por goleada. "Nós temos cinco velocidades, né? Além disso, falta tempero na celebração deles. Já o Créu é o próprio tempero!".

Promessa de remix em classificação do Brasil

Se o Brasil derrotar a Noruega na caminhada rumo ao hexa e acabar com a 'remada viking', para MC Créu, será a prova de que a tradicional dança do funk levou a melhor na disputa dos memes. O cantor afirmou que espera ver os torcedores brasileiros presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), comemorando a classificação em peso com a 'Dança do Créu', para que o mundo inteiro conheça a coreografia nacional.

Além da torcida pela seleção brasileira superar o adversário, MC Créu revelou que pretende entrar de vez na brincadeira. Caso a Amarelinha se classifique às quartas de final da Copa do Mundo, ele vai lançar, em suas redes sociais, um remix oficial da música especialmente em homenagem à vitória e à repercussão do meme.