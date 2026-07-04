Com gol de Jhon Arias, Colômbia venceu Gana por 1 a 0 e avançou às oitavas da Copa do MundoJuan Mabromata / AFP

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - A última vaga para as oitavas da Copa do Mundo de 2026 é da Colômbia. A equipe de Néstor Lorenzo avançou no torneio ao vencer Gana por 1 a 0 no Arrowhead Stadium, em Kansas City, na madrugada deste sábado (4), pela fase 16-avos de final. Jhon Arias, que fez história no Fluminense e atualmente está no Palmeiras, anotou o único gol do jogo.
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Na próxima fase, a Colômbia vai enfrentar a Suíça, que eliminou a Argélia. As duas seleções vão se enfrentar na próxima terça-feira (7), a partir das 17h (de Brasília), em Vancouver.

O jogo

Gana assustou logo no primeiro minuto de jogo com uma finalização perigosa de Thomas Partey de fora da área. No entanto, a Colômbia foi a melhor seleção do primeiro tempo.
A equipe de Néstor Lorenzo, inclusive, abriu o placar aos 14 minutos da etapa inicial. Luis Suárez, que entrou logo no início no lugar de Córdoba, que se machucou, fez o cruzamento para Jhon Arias finalizar de primeira e colocar a Colômbia em vantagem.
As outras grandes oportunidades da primeira etapa também foram da seleção sul-americana, já na reta final: Luis Díaz teve uma chance dentro da área, mas mandou para fora; posteriormente, Daniel Muñoz cruzou na direção de Mojica, que conseguiu desviar, mas o goleiro Ati Zigi apareceu para fazer grande defesa.
No retorno do intervalo, Gana não conseguia assustar. A Colômbia, por sua vez, teve várias oportunidades para ampliar a vantagem e encaminhar a vitória. Puerta acertou um bonito chute, mas viu o goleiro fazer boa defesa.
Já Luis Díaz chegou a balançar a rede, mas estava impedido. Pouco depois, teve uma ótima oportunidade, mas Ati Zigi estava bem posicionado para fazer a defesa.
O cenário era uma Colômbia com mais volume ofensivo, mas que não conseguia 'matar' o jogo. Já Gana praticamente nada fez para evitar a derrota. Assim, a partida em Kansas City terminou com vitória da seleção colombiana por 1 a 0.