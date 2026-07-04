Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 04/07/2026 08:34

A França precisará mexer na equipe titular para o duelo deste sábado contra o Paraguai, às 18h (de Brasília). Sem Aurélien Tchouaméni, que está com um problema muscular, a tendência é que Manu Koné ganhe uma oportunidade entre os titulares nas oitavas de final da Copa do Mundo.



O camisa 8 sentiu um desconforto em uma das coxas durante o treino de sexta-feira e não terá condições de jogo. A informação é do RMC Sport, que ainda afirmou que o prazo inicial de recuperação é de pelo menos quatro dias.



Entretanto, em caso de uma classificação às quartas de final, a presenta de Tchouaméni ainda é incerta. Há a expectativa de que ele possa estar em condições, mas dependerá da evolução da recuperação do incômodo muscular.



Tchouaméni titular em quase toda a campanha



O volante é peça essencial do meio de campo da França, que contou com ele em três das quatro partidas disputadas pela equipe na Copa do Mundo de 2026. Ele só não entrou em campo porque foi poupado contra o Iraque.





